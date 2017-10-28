У Києві викрили аптеку, в якій незаконно збували підконтрольні лікарські засоби

У столиці викрито власника аптеки, який незаконно збував підконтрольні лікарські засоби.

До управління протидії наркозлочинності надійшла інформація, що в приміщенні аптеки на вулиці Госпітальній у Печерському районі відбувається "безрецептурний збут підконтрольних таблеток".

Встановлено, що займалася збутом ліків група осіб, зокрема, "57-річний власник аптеки, киянин", а також двоє раніше судимих за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків.

Фото: ГУ НП

"В ході відпрацювання злочину поліцейські встановили, що власник аптеки замовляє препарати на оптовому складі. А потім незаконно збуває їх іншим особам, які у свою чергу здійснюють подальше поширення", - повідомляє прес-служба ГУ НП в місті Києві.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи та вилучили підконтрольні медикаменти (сонат, димедрол, сибазон).

Фото: ГУ НП

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту отруйних або сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до десяти років.

Нагадаємо, прикордонники спільно зі співробітниками митного посту аеропорту "Бориспіль" затримали велику партію дорогих медичних препаратів.

