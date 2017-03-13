У Києві витруїли рідкісних зграю птахів
Киянин Юрій Руголь тримав у дворі будинку колекцію рідкісних пернатих: качки, фазани, журавлі, павичі. Всього у чоловіка було близько 50 птахів.
10 березня чоловік заявив, що його тварин отруїли і виклав у дворі трупи 20 мертвих птахів. До цього 10 птахів загризли собаки. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Дмитро Пигида.
Поки що невідомо, хто міг підсипати отруєне зерно у двір і нацькувати вночі у двір собак, які задавили птицю.
Користувачі соцмереж відреагували на подію по-різному. Одні в інциденті звинувачують представників компанії-забудовника, яка поруч зводить елітну висотку.
Інші співчувають, але при цьому не розуміють вчинку господаря птахів. Адже навпроти двору, де він розклав мертвих вихованців, знаходиться школа.
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