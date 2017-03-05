У Києві виявили давньоєгипетську мумію
На початку 2017 року, під час звірки фондів заповідника, заступник генерального директора археолог Сергій Пивоваров виявив справжню давньоєгипетську мумію. Про це повідомили в прес-службі Міністерства культури України.
Згодом стало відомо, що мова йде навіть про декілька цікавих експонатів, які потрапили до Києва ще на рубежі ХІХ-ХХ століть. У міністерстві повідомили, що спочатку вони зберігалися в Церковно-археологічному музеї, після цього перебували в Музеї атеїзму, який тоді розташовувався в Києво-Печерській Лаврі.
У Мінкульті відзначили, що кілька десятків років ці унікальні предмети "забутими перебували в фондосховищі, і тільки зараз були знайдені".
Зараз колекція складається з двох мумій, двох розписаних саркофагів і декількох каноп (похоронних судин для внутрішніх органів), повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, минулого року сканування гробниці Тутанхамона, яке провели японські вчені, на 90% підтвердило наявність двох секретних кімнат.
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