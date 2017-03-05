Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві виявили давньоєгипетську мумію

У Мінкульті відзначили, що кілька десятків років ці унікальні предмети "забутими перебували в фондосховищі, і тільки зараз були знайдені"
5 травня в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику представлять колекцію унікальних предметів Стародавнього Єгипту.
У Києві виявили давньоєгипетську мумію Фото: luxurytravel.org.ua

На початку 2017 року, під час звірки фондів заповідника, заступник генерального директора археолог Сергій Пивоваров виявив справжню давньоєгипетську мумію. Про це повідомили в прес-службі Міністерства культури України.

Згодом стало відомо, що мова йде навіть про декілька цікавих експонатів, які потрапили до Києва ще на рубежі ХІХ-ХХ століть. У міністерстві повідомили, що спочатку вони зберігалися в Церковно-археологічному музеї, після цього перебували в Музеї атеїзму, який тоді розташовувався в Києво-Печерській Лаврі.

У Мінкульті відзначили, що кілька десятків років ці унікальні предмети "забутими перебували в фондосховищі, і тільки зараз були знайдені".

Зараз колекція складається з двох мумій, двох розписаних саркофагів і декількох каноп (похоронних судин для внутрішніх органів), повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, минулого року сканування гробниці Тутанхамона, яке провели японські вчені, на 90% підтвердило наявність двох секретних кімнат.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 05 2017 17:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.