У Києві виявили давньоєгипетську мумію

У Мінкульті відзначили, що кілька десятків років ці унікальні предмети "забутими перебували в фондосховищі, і тільки зараз були знайдені"

5 травня в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику представлять колекцію унікальних предметів Стародавнього Єгипту.

На початку 2017 року, під час звірки фондів заповідника, заступник генерального директора археолог Сергій Пивоваров виявив справжню давньоєгипетську мумію. Про це повідомили в прес-службі Міністерства культури України.

Згодом стало відомо, що мова йде навіть про декілька цікавих експонатів, які потрапили до Києва ще на рубежі ХІХ-ХХ століть. У міністерстві повідомили, що спочатку вони зберігалися в Церковно-археологічному музеї, після цього перебували в Музеї атеїзму, який тоді розташовувався в Києво-Печерській Лаврі.

У Мінкульті відзначили, що кілька десятків років ці унікальні предмети "забутими перебували в фондосховищі, і тільки зараз були знайдені".

Зараз колекція складається з двох мумій, двох розписаних саркофагів і декількох каноп (похоронних судин для внутрішніх органів), повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, минулого року сканування гробниці Тутанхамона, яке провели японські вчені, на 90% підтвердило наявність двох секретних кімнат.