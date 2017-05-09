У Києві виявили скульптуру французького скульптора П'єра Сассона Новій Україні. Вона з'явилася в центрі Києва в розпал Революції Гідності в січні 2014 року, а після того, як Майдан Незалежності очистили, вона пропала.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на куратора арт-проекту Олега Соснова.

"Через знайомих ми знайшли її на задньому дворі музею Гончара. Вона чомусь була пофарбована в білий колір. Можливо, так її хтось хотів привласнити. Ми відреставрували її і подарували Музею Майдану", - сказав Соснов.

Він додав, що скульптура зроблена з рожевого каїрського мармуру, її вага близько 5 тонн. Тимчасово скульптура буде зберігатися в запасниках Національного музею історії України у Другій світовій війні, а потім, коли буде створено Музей Майдану, постійно буде експонуватися там.У Києві виявили статую французького скульптора часів Майдану, що вважалася втраченою.

Вона з'явилася в центрі Києва в розпал Революції Гідності в січні 2014 року, а після того, як Майдан Незалежності очистили, вона пропала.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Учасники патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Cтолична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті за ч. 2 ст 298 Кримінального кодексу України.

Київські художники 4 вересня почнуть відновлювати знищені графіті на будівлі по вулиці Грушевського. Про це повідомив куратор художніх проектів Гео Лерос. За його словами, напередодні голова патрульної поліції Юрій Зозуля звернувся із запитом про те, чи можна відновити графіті.

Вчора ввечері стало відомо, що салон меблів, на фасаді якого знищили патріотичні графіті з часів Майдану, закрився.