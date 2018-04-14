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У Києві затримали 12 грабіжників, які нападали на лотереї

Підозрюваних затримали, речові докази - зброю, амуніцію та гроші - вилучили
Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 12 чоловікам, яких затримали за вчинення розбійних нападів у Дарницькому та Дніпровському районах Києва.
У Києві затримали 12 грабіжників, які нападали на лотереї Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Усім затриманим було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України - "Розбій".

"В ніч на 12 квітня згадані особи увірвалися до пункту миттєвих лотерей на вул.Привокзальній, розтрощили там меблі та обладнання та погрожуючи касирам зброєю, викрали з каси 4 тис. грн. Менш ніж за годину ці ж особи за аналогічних обставин вчинили напад на ще одну лотерею на вул.Малишка - розтрощивши у приміщенні меблі та обладнання, вони заволоділи грошима у сумі понад 10 тис. грн", - повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Підозрюваних затримали, речові докази - зброю, амуніцію та гроші  - вилучили.

Наразі проводиться перевірка причетності зловмисників до вчинення ще 4 аналогічних злочинів.

Нагадаємо, суд виніс вирок жителю Дніпра, який сховався у посилці "Нової пошти", щоб скоїти крадіжку. 

Раніше, у Чернігівській області поліція затримала банду, яка пограбувала десятки елітних маєтків та дачних будинків на Чернігівщині та Київщині.

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14 04 2018 12:38
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