У Києві затримали 12 грабіжників, які нападали на лотереї
Усім затриманим було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України - "Розбій".
"В ніч на 12 квітня згадані особи увірвалися до пункту миттєвих лотерей на вул.Привокзальній, розтрощили там меблі та обладнання та погрожуючи касирам зброєю, викрали з каси 4 тис. грн. Менш ніж за годину ці ж особи за аналогічних обставин вчинили напад на ще одну лотерею на вул.Малишка - розтрощивши у приміщенні меблі та обладнання, вони заволоділи грошима у сумі понад 10 тис. грн", - повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Підозрюваних затримали, речові докази - зброю, амуніцію та гроші - вилучили.
Наразі проводиться перевірка причетності зловмисників до вчинення ще 4 аналогічних злочинів.
Нагадаємо, суд виніс вирок жителю Дніпра, який сховався у посилці "Нової пошти", щоб скоїти крадіжку.
Раніше, у Чернігівській області поліція затримала банду, яка пограбувала десятки елітних маєтків та дачних будинків на Чернігівщині та Київщині.
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