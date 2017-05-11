У Києві з 16 поверху обірвався ліфт, у якому були жінка і дитина

На щастя, під час падіння спрацював механізм захисту

У Києві з 16 поверху обірвався ліфт, у якому перебували 30-річна жінка й 11-річна школярка.

Випадок стався в суботу ввечері, 4 листопада, в будинку на вулиці Урлівська, 40 у Дарницькому районі, інформує "Обозреватель" з посиланням на медиків.

На щастя, під час падіння спрацював механізм захисту, і кабіна ліфта зупинилася на рівні шостого поверху.

У результаті жінка отримала забій шийного відділу хребта і струс головного мозку, дитина - забій хребта. Госпіталізація потерпілим не знадобилася.

Обставини подій встановлюються, імовірно, у підйомника обірвався один із тросів.

Нагадаємо, що ввечері 3 листопада обвалилася стіна будинку №48 на Степовій вулиці в Одесі. У будинку проживають 13 осіб.