CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві з 16 поверху обірвався ліфт, у якому перебували 30-річна жінка й 11-річна школярка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві з 16 поверху обірвався ліфт, у якому були жінка і дитина
На щастя, під час падіння спрацював механізм захисту
Фото: з відкритих джерел
Випадок стався в суботу ввечері, 4 листопада, в будинку на вулиці Урлівська, 40 у Дарницькому районі, інформує "Обозреватель" з посиланням на медиків.
На щастя, під час падіння спрацював механізм захисту, і кабіна ліфта зупинилася на рівні шостого поверху.
У результаті жінка отримала забій шийного відділу хребта і струс головного мозку, дитина - забій хребта. Госпіталізація потерпілим не знадобилася.
Обставини подій встановлюються, імовірно, у підйомника обірвався один із тросів.
Нагадаємо, що ввечері 3 листопада обвалилася стіна будинку №48 на Степовій вулиці в Одесі. У будинку проживають 13 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 11 2017 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа