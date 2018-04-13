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У Києві з гранатомета обстріляли будівлю Київміськбуду, - ОНОВЛЕНО

Будівля знаходиться на вулиці Омеляновича-Павленка
В ніч на п'ятницю, 13 квітня, невідомі обстріляли з гранатомета будівлю Київміськбуду, яка знаходиться на вулиці Омеляновича-Павленка 4/6.
У Києві з гранатомета обстріляли будівлю Київміськбуду, - ОНОВЛЕНО Фото: facebook.com/don.gunp

Відстріляний тубус від гранатомета лежав через дорогу від будівлі. На тубусі спиляли номера.

Снаряд потрапив до відділу продажів Київміськбуду, - інформує Громадське.

Оновлення: Поліцейські вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент нічного пострілу в будівлю "Київміськбуду", а також рештки вибухового пристрою.

Близько 2:00 на вулиці Омеляновича-Павленка (колишня Суворова) у Печерському районі Києва невідомий вистрілив у будівлю з гранатомета. Постраждалих немає, -  повідомляє поліція Києва, не називаючи компанії.

Отримавши повідомлення, що люди чули звук, схожий на вибух, наряди патрульних, слідчо-оперативна група та вибухотехніків прибули на Площу Слави.

"При огляді виявлено, що пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників. Неподалік від місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами", – йдеться в повідомленні.

"Поліцейські відпрацювали прилеглу територію та вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також рештки вибухового пристрою, що відправлять на експертизу", – інформує поліція.

Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.

Нагадаємо, в Харкові обстріляли з гранатомета офісний центр.

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13 04 2018 09:30
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