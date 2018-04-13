У Києві з гранатомета обстріляли будівлю Київміськбуду, - ОНОВЛЕНО
Відстріляний тубус від гранатомета лежав через дорогу від будівлі. На тубусі спиляли номера.
Снаряд потрапив до відділу продажів Київміськбуду, - інформує Громадське.
Оновлення: Поліцейські вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент нічного пострілу в будівлю "Київміськбуду", а також рештки вибухового пристрою.
Близько 2:00 на вулиці Омеляновича-Павленка (колишня Суворова) у Печерському районі Києва невідомий вистрілив у будівлю з гранатомета. Постраждалих немає, - повідомляє поліція Києва, не називаючи компанії.
Отримавши повідомлення, що люди чули звук, схожий на вибух, наряди патрульних, слідчо-оперативна група та вибухотехніків прибули на Площу Слави.
"При огляді виявлено, що пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників. Неподалік від місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами", – йдеться в повідомленні.
"Поліцейські відпрацювали прилеглу територію та вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також рештки вибухового пристрою, що відправлять на експертизу", – інформує поліція.
Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.
Нагадаємо, в Харкові обстріляли з гранатомета офісний центр.
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