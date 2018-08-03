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У Києві з гранатомета вистрілили по ресторану

Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану
У ніч на четвер, 8 березня, на вулиці Володимирській у Києві, неподалік від Національного музею історії України, невідомі вистрілили з гранатомета по ресторану.
У Києві з гранатомета вистрілили по ресторану Фото: espreso.tv

Про це повідомляє "Еспрессо".

Постріл був здійснений з гранатомета в приміщення ресторану "Лео", виникло займання.

Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДержНС.

В кількох десятках метрів від місця вибуху слідчі знайшли стріляючу пускову трубу. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та причетних до нього осіб.

За попередніми даними постраждалих немає.

Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.

Нагадаємо, у січні в Одеській області невідома особа з вогнепальної зброї здійснила постріл у будівлю закладу громадського харчування.

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08 03 2018 10:35
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