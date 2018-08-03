CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч на четвер, 8 березня, на вулиці Володимирській у Києві, неподалік від Національного музею історії України, невідомі вистрілили з гранатомета по ресторану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві з гранатомета вистрілили по ресторану
Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану
Фото: espreso.tv
Про це повідомляє "Еспрессо".
Постріл був здійснений з гранатомета в приміщення ресторану "Лео", виникло займання.
Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДержНС.
В кількох десятках метрів від місця вибуху слідчі знайшли стріляючу пускову трубу. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та причетних до нього осіб.
За попередніми даними постраждалих немає.
Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.
Нагадаємо, у січні в Одеській області невідома особа з вогнепальної зброї здійснила постріл у будівлю закладу громадського харчування.
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08 03 2018 10:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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