У Києві з гранатомета вистрілили по ресторану Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану

У ніч на четвер, 8 березня, на вулиці Володимирській у Києві, неподалік від Національного музею історії України, невідомі вистрілили з гранатомета по ресторану.

Фото: espreso.tv

Про це повідомляє "Еспрессо". Постріл був здійснений з гранатомета в приміщення ресторану "Лео", виникло займання. Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДержНС. В кількох десятках метрів від місця вибуху слідчі знайшли стріляючу пускову трубу. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та причетних до нього осіб. За попередніми даними постраждалих немає. Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах. Нагадаємо, у січні в Одеській області невідома особа з вогнепальної зброї здійснила постріл у будівлю закладу громадського харчування.

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