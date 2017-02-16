У Києві з машини депутата Верховної Ради вкрали цінні речі
47-річний депутат, який повідомив, що із салону його автомобіля "Медседес-Бенц" вкрали спортивну сумку з особистими речами і ноутбуком, звернувся у чергову частину Голосіївського райуправління, повідомляє сайт поліції.
За попередньою інформацією, зловмисник приїхав на вулицю Матикіна, після чого шляхом сканування сигналізації вкрав з автомобіля речі.
Правоохоронці аналізують відео камер спостереження з прилеглої до місця злочину території. Хто саме з парламентаріїв став жертвою злодія, не повідомляють.
Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Національної поліції в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що 10 лютого у Печерському районі Києва недалеко від автозаправки зловмисники пограбували чоловіка, витягнувши з машини "Хюндай" сумку з 350 тис. доларів та зброєю.
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