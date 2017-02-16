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У Києві з машини депутата Верховної Ради вкрали цінні речі

Хто саме з парламентаріїв став жертвою злодія, поки невідомо
У Києві 15 лютого невідомі залізли в автомобіль депутата Верховної Ради та пограбували його.
У Києві з машини депутата Верховної Ради вкрали цінні речі Фото: beijingcarservice.com

47-річний депутат, який повідомив, що із салону його автомобіля "Медседес-Бенц" вкрали спортивну сумку з особистими речами і ноутбуком, звернувся у чергову частину Голосіївського райуправління, повідомляє сайт поліції.

За попередньою інформацією, зловмисник приїхав на вулицю Матикіна, після чого шляхом сканування сигналізації вкрав з автомобіля речі.

Правоохоронці аналізують відео камер спостереження з прилеглої до місця злочину території. Хто саме з парламентаріїв став жертвою злодія, не повідомляють.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Національної поліції в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 10 лютого у Печерському районі Києва недалеко від автозаправки зловмисники пограбували чоловіка, витягнувши з машини "Хюндай" сумку з 350 тис. доларів та зброєю.

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16 02 2017 11:55
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