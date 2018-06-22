CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ одному з торгових центрів Києва в Шевченківському районі повідомили про замінування. Правоохоронці евакуювали з будівлі 700 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві з торгового центру евакуювали 700 людей
До торгового центру прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативники, вибухотехніки та кінологи
Фото: ukrinform.ua
До торгового центру прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативники, вибухотехніки та кінологи. Вони почали оглядати магазини та приміщення на предмет ймовірної вибухівки, - повідомляє прес-служба поліції Києва.
Повідомлення про мінування зареєстрували в Журналі обліку заяв.
Раніше в Києві анонімно повідомили про мінування п'яти станцій метро.
Також у Харкові десятий день поспіль "мінували" будівлі п'яти бізнес-центрів. Починаючи з 5 червня в правоохоронні органи щодня надходили повідомлення про мінування 5 бізнес-центрів у Харкові. Жодне повідомлення не підтвердилося.
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