Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві з торгового центру евакуювали 700 людей

До торгового центру прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативники, вибухотехніки та кінологи
В одному з торгових центрів Києва в Шевченківському районі повідомили про замінування. Правоохоронці евакуювали з будівлі 700 людей.
У Києві з торгового центру евакуювали 700 людей Фото: ukrinform.ua

До торгового центру прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативники, вибухотехніки та кінологи. Вони почали оглядати магазини та приміщення на предмет ймовірної вибухівки, - повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомлення про мінування зареєстрували в Журналі обліку заяв.

Раніше в Києві анонімно повідомили про мінування п'яти станцій метро.

Також у Харкові десятий день поспіль "мінували" будівлі п'яти бізнес-центрів. Починаючи з 5 червня в правоохоронні органи щодня надходили повідомлення про мінування 5 бізнес-центрів у Харкові. Жодне повідомлення не підтвердилося.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 16:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.