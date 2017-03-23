У Києві за хабарництво затримали трьох державних виконавців
"Один з керівників Дніпровського райвідділу ДВС разом з підлеглим систематично отримував гроші від однієї із сторін виконавчого провадження за непроведення виконавчих дій. Так зловмисники щомісяця незаконно збагачувалися на 12 тис. гривень", - повідомляється на сайті СБУ.
Оперативники спецслужби затримали вимагачів під час отримання чергового хабара.
Також затримали працівника Управління ДВС, який за непроведення виконавчих дій вимагав через посередника $2 тис.
Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, напередодні правоохоронці затримали за хабарництво одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції.
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