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У Києві за хабарництво затримали трьох державних виконавців

Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу
У Києві співробітники Служби безпеки і прокуратури затримали за хабарництво трьох державних виконавців.
У Києві за хабарництво затримали трьох державних виконавців Фото: wallpaperspider.com

"Один з керівників Дніпровського райвідділу ДВС разом з підлеглим систематично отримував гроші від однієї із сторін виконавчого провадження за непроведення виконавчих дій. Так зловмисники щомісяця незаконно збагачувалися на 12 тис. гривень", - повідомляється на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби затримали вимагачів під час отримання чергового хабара.

Також затримали працівника Управління ДВС, який за непроведення виконавчих дій вимагав через посередника $2 тис.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці затримали за хабарництво одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції.

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23 03 2017 20:18
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