У Києві за кермом автобусу з дітьми помер водій: некерований Mercedes зупинив учитель
Інцидент стався 06:20 у п'ятницю, 15 червня, біля Південного вокзалу, на вулиці Івана Огієнка (колишня Лукашевича). Про це повідомив у Facebook керівник ресурсу dtp.kiev.ua Влад Антонов. Також інформацію підтвердила "Українській правді" речниця Патрульної поліції.
За попередньою інформацією, автобус рухався вулицею Івана Огієнка в бік Повітрофлотського проспекту. На ходу водієві стало зле, він упав на кермо і втратив свідомість – автобус став некерованим. Транспорт повело і той зачепив Chevrolet Lacetti.
У момент аварії в автобусі перебували близько 25 пасажирів. Усі вони – учні мовної школи, яких транспорт забрав із вокзалу й мав доставити до навчального закладу, пише Антонов. Автобус самостійно зупинив учитель – ніхто з дітей не постраждав.
Перехожі зупинили поліцію, що проїжджала поруч, і викликали швидку допомогу. Медики констатували смерть водія автобуса, якому було близько 50 років. У патрульній поліції сказали, що патрульні виїхали за викликом о 6:50 ранку – і виявили чоловіка, який лежав на підлозі без ознак життя. Слідчо-оперативна група з'ясує всі обставини. По медичну допомогу поки ніхто не звертався, сказали у патрульній поліції.
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