Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві за крадіжку пляшки віскі чоловіка можуть посадити на 4 роки до в'язниці

В одному з супермаркетів на Оболоні чоловік взяв з прилавка пляшку віскі вартістю майже 1 тис грн і, заховавши під одяг, намагався втекти
З магазину в Оболонському районі столиці чоловік вкрав пляшку віскі вартістю 1 тис грн, але сховатися йому завадили охоронці. Зловмиснику інкримінують статтю - пограбування, санкція якої передбачає до чотирьох років тюремного ув'язнення.
У Києві за крадіжку пляшки віскі чоловіка можуть посадити на 4 роки до в Фото: з вільних джерел

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні супермаркету затримали чоловіка, який намагався втекти з неоплаченим товаром, повідомила прес-служба Головного управління Нацполіціі в Києві.

На місці події з'ясували, що зловмисник взяв з прилавка пляшку віскі вартістю майже 1 тис грн і, заховавши під одяг, намагався пройти повз каси. На вимоги співробітників магазина зупинитися, чоловік не реагував і спробував втекти. Охоронці затримали грабіжника і передали його правоохоронцям.

Слідчий відділ відкрив кримінальне провадження за статтею КК - пограбування. Санкція статті передбачає до чотирьох років тюремного ув'язнення.

Міру покарання правопорушника вибере суд. Триває слідство.

Нагадаємо, що на днях у Києві поліція затримала серійного грабіжника банків, який залишав на місях злочинів шоколадки для касирів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2017 11:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.