У Києві за крадіжку пляшки віскі чоловіка можуть посадити на 4 роки до в'язниці
До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні супермаркету затримали чоловіка, який намагався втекти з неоплаченим товаром, повідомила прес-служба Головного управління Нацполіціі в Києві.
На місці події з'ясували, що зловмисник взяв з прилавка пляшку віскі вартістю майже 1 тис грн і, заховавши під одяг, намагався пройти повз каси. На вимоги співробітників магазина зупинитися, чоловік не реагував і спробував втекти. Охоронці затримали грабіжника і передали його правоохоронцям.
Слідчий відділ відкрив кримінальне провадження за статтею КК - пограбування. Санкція статті передбачає до чотирьох років тюремного ув'язнення.
Міру покарання правопорушника вибере суд. Триває слідство.
Нагадаємо, що на днях у Києві поліція затримала серійного грабіжника банків, який залишав на місях злочинів шоколадки для касирів.
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