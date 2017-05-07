У Києві за крадіжку пляшки віскі чоловіка можуть посадити на 4 роки до в'язниці

В одному з супермаркетів на Оболоні чоловік взяв з прилавка пляшку віскі вартістю майже 1 тис грн і, заховавши під одяг, намагався втекти

З магазину в Оболонському районі столиці чоловік вкрав пляшку віскі вартістю 1 тис грн, але сховатися йому завадили охоронці. Зловмиснику інкримінують статтю - пограбування, санкція якої передбачає до чотирьох років тюремного ув'язнення.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні супермаркету затримали чоловіка, який намагався втекти з неоплаченим товаром, повідомила прес-служба Головного управління Нацполіціі в Києві.

На місці події з'ясували, що зловмисник взяв з прилавка пляшку віскі вартістю майже 1 тис грн і, заховавши під одяг, намагався пройти повз каси. На вимоги співробітників магазина зупинитися, чоловік не реагував і спробував втекти. Охоронці затримали грабіжника і передали його правоохоронцям.

Слідчий відділ відкрив кримінальне провадження за статтею КК - пограбування. Санкція статті передбачає до чотирьох років тюремного ув'язнення.

Міру покарання правопорушника вибере суд. Триває слідство.

Нагадаємо, що на днях у Києві поліція затримала серійного грабіжника банків, який залишав на місях злочинів шоколадки для касирів.