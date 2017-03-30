У Києві за місяць демонтують 350 газових заправок

Київська міська державна адміністрація вирішила впродовж місяця демонтувати всі незаконні газові заправки. За оцінками мерії, зараз у місті без дозволу працюють 353 автогазозаправні пункти (АГЗП).

"З початку року демонтовано 59 АГЗП. Це об'єкти, які перебували біля установ охорони здоров'я, біля житлових будинків, біля об'єктів освіти. У разі виникнення надзвичайної ситуації безпосередня вибухова хвиля від такого балона, який підвішений у повітрі, досягає в радіусі 200 метрів, а осколки розлітаються на 500 метрів", - повідомив під час брифінгу в четвер заступник голови КМДА Володимир Бондаренко, інформує "LB.ua".

Він наголосив: якщо порушники хочуть узаконити свої заправки, мерія готова до переговорів. Але для цього має бути відведена земельна ділянка, повинна бути декларація про готовність об'єкта до експлуатації та декларація про безпеку, яку необхідно подати в ДСНС і КМДА. Станом на 30 березня в адміністрації немає жодної декларації і жодного документа про землевідведення.

Таким чином, легально працювати можуть тільки ті газові заправки, які входять до складу стаціонарних автозаправних станцій. Іншого оформлення документів у Києві немає.

Тим часом близько 400 осіб у четвер провели акцію протесту проти закриття АГЗП. Учасники мітингу вважають, що газові моноблоки демонтують на догоду великим мережам АЗС, як-от KLO, OKKO, WOG.

Фото: oilnews.com.ua/

Нагадаємо, у період з 30 по 31 січня мережі АСЗ ОККО і WOG підвищили роздрібні ціни на всі види пального.