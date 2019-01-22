У Києві за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 14 тисяч людей
Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, на попередньому тижні кількість хворих була менше на 12,1% - 13 067 осіб, повідомляє КМДА.
"Зростання відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Дітей захворіло 8 386 (зростання на 17,2%), дорослих - 6 267 (збільшення на 5,9%)", - йдеться у повідомленні.
Також у КМДА розповіли, що через хворобу в 25 школах призупинили навчання, в 11 повністю, в 14 - частково.
"Наразі показник захворюваності складає 494,5 (за попередній тиждень 441,3) та є нижчим епідемічного порогу на 42,2%", - наголосили в КМДА.
Зазначається, що за минулий тиждень до лікарень госпіталізували 162 особи, з них 127 - діти. Від початку епідемічного сезону - 1 жовтня 2018 року - вакцинувались 34 490 людей, з них 9 040 - діти.
Додамо, що у навчальних закладах Луцька з метою профілактики захворюваності на кір від занять відсторонили 1 098 дітей, які не мають відповідного щеплення.
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