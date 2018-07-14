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У Києві заарештували чоловіка, який у масці Людини-павука грабував пункти видачі кредитів

За приблизними підрахунками поліції, чоловік заволодів сумою близько 65 тисяч гривень
У Києві озброєний ножем чоловік у масці Людини-павука пограбував три пункти видачі кредитів і був затриманий правоохоронцями.
У Києві заарештували чоловіка, який у масці Людини-павука грабував пункти видачі кредитів Фото: поліція

Працівники карного розшуку Оболонського та Головного управлінь столичної поліції проаналізували низку розбійних нападів, скоєних останнім часом на фінансові установи і встановили, що зловмисник у масці заходив до приміщення закладів, погрожував працівникам ножем, після чого забирав із каси гроші та втікав, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Похибкою зловмисника було те, що він ніж та маску залишав неподалік місця скоєння злочину. Тож правоохоронці після комплексу оперативно-розшукових заходів змогли ідентифікувати його особу.

Нагадаємо, що в Шевченківському районі Києва троє невстановлених озброєних осіб пограбували конвертцентр.

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14 07 2018 18:40
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