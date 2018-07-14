CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві озброєний ножем чоловік у масці Людини-павука пограбував три пункти видачі кредитів і був затриманий правоохоронцями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві заарештували чоловіка, який у масці Людини-павука грабував пункти видачі кредитів
За приблизними підрахунками поліції, чоловік заволодів сумою близько 65 тисяч гривень
Фото: поліція
Працівники карного розшуку Оболонського та Головного управлінь столичної поліції проаналізували низку розбійних нападів, скоєних останнім часом на фінансові установи і встановили, що зловмисник у масці заходив до приміщення закладів, погрожував працівникам ножем, після чого забирав із каси гроші та втікав, повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Похибкою зловмисника було те, що він ніж та маску залишав неподалік місця скоєння злочину. Тож правоохоронці після комплексу оперативно-розшукових заходів змогли ідентифікувати його особу.
Нагадаємо, що в Шевченківському районі Києва троє невстановлених озброєних осіб пограбували конвертцентр.
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14 07 2018 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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