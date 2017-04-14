У Києві заарештували торговців людськими органами
Прокуратура Київської області повідомила, що одного з них заарештували із заставою 40 млн гривень, іншого - 32 млн гривень, - інформує LB.ua.
Також заарештовано двох громадян України - чоловіка й жінку.
Усіх чотирьох повідомили про підозру за ч.3 ст.149 Кримінального кодексу (торгівля людьми).
"Чорних трансплантологів" затримали правоохоронні органи 11 квітня 2017 року. Слідчі вважають, що ця група діяла з вересня 2015 року. Через Інтернет підозрювані шукали постраждалих, перевагу віддавали людям зі скрутним матеріальним становищем, які потім залежали від зловмисників.
У СБУ раніше повідомили, що для прикриття нелегального бізнесу організатори створили комерційну структуру, яка нібито надавала послуги лікувального туризму. Донорам ділки платили 13-15 тисяч доларів США за нирку, самі ж отримували з клієнта по 80-100 тисяч доларів. Після отримання згоди від донорів зловмисники переправляли їх за кордон для проведення хірургічних операцій.
Нагадаємо, співробітники Національної поліції спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" 40-річного громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.
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