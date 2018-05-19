У Києві заборонили купатися у фонтанах
У "Київводфонді" нагадали про небезпеку купання у фонтанах через високу електричну напругу, велику швидкість і силу води, слизький граніт.
"Тому купатись у фонтанах заборонено! Першочергова мета фонтанів столиці – це прикраса міста, візитна картка, родзинка Києва. Закликаємо дбайливо ставитись та оберігати цю неймовірну красу!" – наголосили в "Київводфонді".
Також там зазначили, що не можна пити воду з міських фонтанів.
"Вода потрапляє до фонтанів через системи централізованого водопостачання та постійно циркулює, на неї можуть впливати погодні умови, підвищена температура повітря, тому з метою уникнення цвітіння, використовують спеціальний хімічний розчин – альгіцид", – попередили в "Київводфонді".
Нагадаємо, столична прокуратура в судовому порядку домоглася поновлення прав територіальної громади та повернення з незаконного володіння приміщень фонтану на вулиці Хрещатик, 25.
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