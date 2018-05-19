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У Києві заборонили купатися у фонтанах

Також заборонено пити воду з фонтанів
Комунальне підприємство "Київводфонд" попередило мешканців столиці про заборону купатися у фонтанах міста.
У Києві заборонили купатися у фонтанах Фото: instagram.com/demeternatalie

У "Київводфонді" нагадали про небезпеку купання у фонтанах через високу електричну напругу, велику швидкість і силу води, слизький граніт.

"Тому купатись у фонтанах заборонено! Першочергова мета фонтанів столиці – це прикраса міста, візитна картка, родзинка Києва. Закликаємо дбайливо ставитись та оберігати цю неймовірну красу!" – наголосили в "Київводфонді".

Також там зазначили, що не можна пити воду з міських фонтанів.

"Вода потрапляє до фонтанів через системи централізованого водопостачання та постійно циркулює, на неї можуть впливати погодні умови, підвищена температура повітря, тому з метою уникнення цвітіння, використовують спеціальний хімічний розчин – альгіцид", – попередили в "Київводфонді".

Нагадаємо, столична прокуратура в судовому порядку домоглася поновлення прав територіальної громади та повернення з незаконного володіння приміщень фонтану на вулиці Хрещатик, 25.

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19 05 2018 23:33
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