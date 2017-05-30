У Києві заборонили продаж в'яленої риби через смерть від отруєння
"Станом на 18:00 29 травня в м. Києві введено тимчасову заборону на реалізацію зазначеної продукції. Громадянам, які її придбали, наполегливо рекомендується утриматися від вживання в їжу до з'ясування обставин", - повідомляють на сайті Держспоживслужби.
Відзначають, що в столиці троє людей отруїлися рибою, яку купили в супермаркеті - у них діагностували зараження ботулізмом. Під час спільної перевірки фахівцями ДППЗ і МОЗ було встановлено, що риба реалізовувалася без супроводжуючих документів.
Летальний випадок зареєстровано у громадянина 1976 року народження, який 24 травня, за словами дружини, вживав в їжу в'ялену рибу (лящ) промислового виробництва.
"Риба була виготовлена підприємством, розташованим у м. Світловодськ Кіровоградської області, придбана в гіпермаркеті "Караван" ТОВ "Група Ритейлу України" за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 13-б і супермаркеті "Мегамаркет" ТОВ "Лабро" за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 50", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, двоє студентів одного з місцевих вищих навчальних закладів Харкова отруїлися сумішшю для куріння, один із них помер.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків