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У Києві заборонили продаж в'яленої риби через смерть від отруєння

Троє людей отруїлися рибою, яку купили в супермаркеті
У Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.
У Києві заборонили продаж в Фото: з вільних джерел

"Станом на 18:00 29 травня в м. Києві введено тимчасову заборону на реалізацію зазначеної продукції. Громадянам, які її придбали, наполегливо рекомендується утриматися від вживання в їжу до з'ясування обставин", - повідомляють на сайті Держспоживслужби.

Відзначають, що в столиці троє людей отруїлися рибою, яку купили в супермаркеті - у них діагностували зараження ботулізмом. Під час спільної перевірки фахівцями ДППЗ і МОЗ було встановлено, що риба реалізовувалася без супроводжуючих документів.

Летальний випадок зареєстровано у громадянина 1976 року народження, який 24 травня, за словами дружини, вживав в їжу в'ялену рибу (лящ) промислового виробництва.

"Риба була виготовлена підприємством, розташованим у м. Світловодськ Кіровоградської області, придбана в гіпермаркеті "Караван" ТОВ "Група Ритейлу України" за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 13-б і супермаркеті "Мегамаркет" ТОВ "Лабро" за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 50", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, двоє студентів одного з місцевих вищих навчальних закладів Харкова отруїлися сумішшю для куріння, один із них помер.

 
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30 05 2017 14:57
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