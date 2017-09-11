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У Києві заборонили пересувні цирки-шапіто

Рішення підтримали 66 депутатів Київради
Київська міська рада підтримала проект рішення "Про припинення розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто з тваринами на території міста Києва".
У Києві заборонили пересувні цирки-шапіто У донецькому цирку. 1988 рік. (Bruno Barbey)

Відповідне рішення підтримали 66 депутатів Київради, - повідомляє Укрінформ.

"Даний проект рішення був одноголосно підтриманий профільною екологічною комісією, управлінням екології та Департаментом благоустрою і зоозахисними організаціями та екологами. Часто тварин дресирують з використанням жорстоких методів, нерідко тварин змушують брати участь в жорстоких циркових номерах, наприклад стрибати через палаючі обручі", - зазначила депутат Олеся Пинзеник.

Відповідний проект рішення пропонує Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київради (КМДА) рекомендувати не надавати погодження на розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами у столиці.

Нагадаємо, у Києві та ще 16 містах України 15 жовтня відбувся марш за права тварин. За оцінками організаторів, в столиці України захід зібрав понад тисячу осіб, серед яких були в тому числі міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, співачка Джамала.
 

 

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09 11 2017 16:13
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