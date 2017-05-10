У Києві заборонили вигулювати собак і котів біля шкіл, дитсадків і лікарень

Київська міська рада заборонила вигулювати собак і котів біля будівель шкіл, дитячих садочків і лікарень.

За прийняття відповідного проекту рішення в цілому проголосували 86 депутатів за мінімально необхідного 61.

Депутати внесли правки в проект про регулювання питань змісту та поведінки з собаками і котами в Києві.

Проектом рішення заборонено вигул домашніх собак і котів на територіях соціальної житлової інфраструктури столиці, а саме: в школах, дитячих садках, поліклініках, лікарнях.

Відзначають, що проект рішення покликаний підвищити безпеку відвідувачів об'єктів, оскільки тварини часто "лякають і нападають на пацієнтів медзакладів, малолітніх дітей".

Нагадаємо, попри відсутність концепції з впровадження системи "єдиного е-квитка", Київпастранс планує витратити 460 мільйонів гривень на валідатори, які без системи працюють як звичайні компостери.

