У Києві заборонили збирати з батьків гроші на школу

Згідно з наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА № 930, столичні школи зобов'язані публікувати на своїх сайтах звіти про фінансування, а також заборонено збирати гроші до фонду класу.

"Останнім часом дуже багато було скарг від батьків на те, що з них примусово збирають кошти на різного характеру витрати в школах. Ми ще раз підкреслюємо, що коштів у міському бюджеті достатньо, щоб проводити ремонти і оснащувати школи, тому будь-який примусовий збір коштів з батьків працівниками шкіл є незаконним і прямо заборонено", - заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков, інформує "Дзеркало тижня".

Він зазначив, що батьки тільки за власним бажанням, добровільно можуть брати участь в тих чи інших витратах, наприклад, організувати для дітей спільну поїздку.

Заступник голови КМДА сказав, що в разі, якщо батьки зафіксували порушення наказу, порушення у використанні коштів, вони повинні звертатися до районних управлінь освіти, щоб департаментом вже приймалися необхідні заходи.

Згідно з наказом, начальники районних управлінь освіти і директори комунальних шкіл Києва повинні розміщувати на своїх сайтах: щорічні кошторису доходів і витрат на відповідний рік до 1 лютого; фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів в звітному році; інформацію із зазначенням вартості про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога та іншими способами, які не заборонені законом; інформацію про стан виконання бюджету в розрізі статей доходів і витрат не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.

Нагадаємо, що у Львові батьківським комітетам та освітянам заборонили збирати готівкові кошти з батьків школярів і дошкільнят.