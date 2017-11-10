У Києві заборонили збирати з батьків гроші на школу
"Останнім часом дуже багато було скарг від батьків на те, що з них примусово збирають кошти на різного характеру витрати в школах. Ми ще раз підкреслюємо, що коштів у міському бюджеті достатньо, щоб проводити ремонти і оснащувати школи, тому будь-який примусовий збір коштів з батьків працівниками шкіл є незаконним і прямо заборонено", - заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков, інформує "Дзеркало тижня".
Він зазначив, що батьки тільки за власним бажанням, добровільно можуть брати участь в тих чи інших витратах, наприклад, організувати для дітей спільну поїздку.
Заступник голови КМДА сказав, що в разі, якщо батьки зафіксували порушення наказу, порушення у використанні коштів, вони повинні звертатися до районних управлінь освіти, щоб департаментом вже приймалися необхідні заходи.
Згідно з наказом, начальники районних управлінь освіти і директори комунальних шкіл Києва повинні розміщувати на своїх сайтах: щорічні кошторису доходів і витрат на відповідний рік до 1 лютого; фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів в звітному році; інформацію із зазначенням вартості про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога та іншими способами, які не заборонені законом; інформацію про стан виконання бюджету в розрізі статей доходів і витрат не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.
Нагадаємо, що у Львові батьківським комітетам та освітянам заборонили збирати готівкові кошти з батьків школярів і дошкільнят.
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