У Києві зафіксували найтеплішу ніч за останні 137 років

У Києві встановилася погода, яка відповідає кліматичній нормі кінця жовтня

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 26 грудня у Києві спостерігалася найтепліша ніч з 1881 року.

Стовпчик термометра не опустився нижче 3,1°, що на 0,3° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати.

"Враховуючи високий температурний фон вівторка, існує велика ймовірність перевищення і середньодобового найвищого значення температури 26 грудня", - йдеться в повідомленні обсерваторії.

Така температура повітря перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоду для кінця жовтня, відзначають метеорологи.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії 18 грудня, у Київ прийшла метеорологічна зима. Прихід метеорологічної зими затримався на 22 дня відносно кліматичної норми.