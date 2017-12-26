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У Києві зафіксували найтеплішу ніч за останні 137 років

У Києві встановилася погода, яка відповідає кліматичній нормі кінця жовтня
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 26 грудня у Києві спостерігалася найтепліша ніч з 1881 року.
У Києві зафіксували найтеплішу ніч за останні 137 років Фото: Євген Нікіфоров

Стовпчик термометра не опустився нижче 3,1°, що на 0,3° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати.

"Враховуючи високий температурний фон вівторка, існує велика ймовірність перевищення і середньодобового найвищого значення температури 26 грудня", - йдеться в повідомленні обсерваторії.

Така температура повітря перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоду для кінця жовтня, відзначають метеорологи.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії 18 грудня, у Київ прийшла метеорологічна зима. Прихід метеорологічної зими затримався на 22 дня відносно кліматичної норми.

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26 12 2017 13:19
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