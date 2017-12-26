CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа даними Центральної геофізичної обсерваторії, 26 грудня у Києві спостерігалася найтепліша ніч з 1881 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві зафіксували найтеплішу ніч за останні 137 років
У Києві встановилася погода, яка відповідає кліматичній нормі кінця жовтня
Фото: Євген Нікіфоров
Стовпчик термометра не опустився нижче 3,1°, що на 0,3° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати.
"Враховуючи високий температурний фон вівторка, існує велика ймовірність перевищення і середньодобового найвищого значення температури 26 грудня", - йдеться в повідомленні обсерваторії.
Така температура повітря перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоду для кінця жовтня, відзначають метеорологи.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії 18 грудня, у Київ прийшла метеорологічна зима. Прихід метеорологічної зими затримався на 22 дня відносно кліматичної норми.
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26 12 2017 13:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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