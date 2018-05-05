У Києві зафіксували новий рекорд температури повітря

Попередній максимум був зафіксований у 1911 році

4 травня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала новий температурний рекорд у столиці України.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1°С, що на 1,2°С вище попереднього максимуму 1911 року.

"У зв'язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 0,3°С історичне значення 1934 року. Вона становила +22,8°С. Початок травня для киян виявився аномально спекотним та сухим", – повідомили в обсерваторії.

Рятувальники ДСНС попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на всій території країни.

Нагадаємо, 3 травня в Києві також фіксували рекорд максимальної температури повітря.