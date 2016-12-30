У Києві зафіксували зниження епідемії грипу
"Зниження захворюваності відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіли 15 926 (зниження на 25,3%). Зокрема, спостерігається зменшення захворюваності на 7,2% серед дітей 1-го року. Від 1 до 4 років зменшилася захворюваність на 11,8%, а від 5 до 9 років - на 26,4%. Також спостерігається зниження захворюваності на 40,5% серед вікової групи від 10 до 14 років, від 15 до 17 років - зменшення на 42,4%. Менше стали хворіти й школярі - на 36,3%, а дорослі - на 21,7%", - заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє сайт КМДА.
За його словами, до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 420 осіб, у тому числі 215 дітей.
Нагадаємо, в Україні в різних областях спалахнула епідемія грипу, яка призвела вже до чотирьох летальних випадків. У Дніпропетровській області від грипу померла семирічна дівчинка та 60-річний чоловік. Нещодавно в Україні було зафіксовано ще один летальний випадок унаслідок захворювання на грип - чотирирічна дитина померла у Львівській області минулого тижня.
У зв'язку з поширенням епідемії школи в областях закили на карантин.
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