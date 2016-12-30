У Києві зафіксували зниження епідемії грипу

Із 26 до 29 грудня по медичну допомогу звернулися 27 475 осіб (за аналогічний період минулого тижня звернулося 36 031 особа). Тобто спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 23,8%.

"Зниження захворюваності відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіли 15 926 (зниження на 25,3%). Зокрема, спостерігається зменшення захворюваності на 7,2% серед дітей 1-го року. Від 1 до 4 років зменшилася захворюваність на 11,8%, а від 5 до 9 років - на 26,4%. Також спостерігається зниження захворюваності на 40,5% серед вікової групи від 10 до 14 років, від 15 до 17 років - зменшення на 42,4%. Менше стали хворіти й школярі - на 36,3%, а дорослі - на 21,7%", - заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє сайт КМДА.

За його словами, до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 420 осіб, у тому числі 215 дітей.

Нагадаємо, в Україні в різних областях спалахнула епідемія грипу, яка призвела вже до чотирьох летальних випадків. У Дніпропетровській області від грипу померла семирічна дівчинка та 60-річний чоловік. Нещодавно в Україні було зафіксовано ще один летальний випадок унаслідок захворювання на грип - чотирирічна дитина померла у Львівській області минулого тижня.

У зв'язку з поширенням епідемії школи в областях закили на карантин.