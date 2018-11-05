У Києві загинула людина внаслідок стрілянини

У Святошинському районі столиці під час конфлікту чоловік вистрілив у живіт опонентові, внаслідок чого той помер.

"Внаслідок конфлікту між трьома невідомими один з них кілька разів вистрілив у живіт опоненту. ... З місця події правопорушник втік", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

У поліції уточнили, що потерпілого у непритомному стані госпіталізували до медзакладу, де він помер.

Як зазначається, про інцидент на вулиці Академіка Булаховського поліції повідомили близько 21:00 у четвер, 10 травня.



Слідчий відділ Святошинського управління поліції відомості про подію вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція вживає заходів щодо встановлення особи підозрюваного та його затримання.

Поліція встановила особу загиблого.

Ним виявився киянин 1994 року народження, повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Яна Неруш у коментарі "112 Україна".

"Зараз зусилля працівників столичної поліції спрямовано на встановлення і затримання підозрюваного", — зазначила Нерущ.

З місця події поліція вилучила дві гільзи. Експерти встановили, яку зброю використав зловмисник.