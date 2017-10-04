У Києві закрили понад 200 газових АЗС

При цьому лише 31 об'єкт ліквідували силами комунальних служб

У Києві демонтували 236 незаконно встановлених газових модулів.

Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, передає галузеве видання OilNews.

"За період з 25 березня по 10 квітня в столиці демонтовано 236 незаконних АГЗП, з яких 205 самодемонтовані власниками, і 31 об'єкт демонтований силами міста. Останні 55 незаконних заправних пунктів ми плануємо демонтувати протягом 10 днів", - повідомив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські АЗС підняли ціни на паливо.