Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Києві закрили понад 200 газових АЗС

При цьому лише 31 об'єкт ліквідували силами комунальних служб
У Києві демонтували 236 незаконно встановлених газових модулів.
У Києві закрили понад 200 газових АЗС Фото: theatlantic.com

Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, передає галузеве видання OilNews.

"За період з 25 березня по 10 квітня в столиці демонтовано 236 незаконних АГЗП, з яких 205 самодемонтовані власниками, і 31 об'єкт демонтований силами міста. Останні 55 незаконних заправних пунктів ми плануємо демонтувати протягом 10 днів", - повідомив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські АЗС підняли ціни на паливо.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2017 20:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.