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У Києві "замінували" станції метро "Палац спорту" і "Хрещатик"

Не працює вузол пересадки між "синьою" та "зеленою" гілками
У Києві через повідомлення про мінування закрито станцію метро "Палац спорту" на Сирецько-Печерській лінії.
У Києві "замінували" станції метро "Палац спорту" і "Хрещатик" Фото: pravda.com.ua

Крім того, не працює вузол пересадки між "синьою" та "зеленою" гілками метрополітену.

"Станцію "Палац спорту" і пересадку закрито на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування", - повідомила прес-служба столичної підземки.

Оновлення: Станом на 17:15 станція "Палац спорту" відкрита для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Тим часом ще один анонімний дзвінок надійшов з повідомленням про мінування станції "Хрещатик". Її, а також вузол пересадки закрито для проведення перевірки.

Нагадаємо,  10 жовтня у Києві на станції метро "Вокзальна" шукали вибухівку.

 
 

 

 

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09 11 2017 17:59
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