У Києві "замінували" станції метро "Палац спорту" і "Хрещатик" Не працює вузол пересадки між "синьою" та "зеленою" гілками

У Києві через повідомлення про мінування закрито станцію метро "Палац спорту" на Сирецько-Печерській лінії.

Фото: pravda.com.ua

Крім того, не працює вузол пересадки між "синьою" та "зеленою" гілками метрополітену. "Станцію "Палац спорту" і пересадку закрито на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування", - повідомила прес-служба столичної підземки. Оновлення: Станом на 17:15 станція "Палац спорту" відкрита для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Тим часом ще один анонімний дзвінок надійшов з повідомленням про мінування станції "Хрещатик". Її, а також вузол пересадки закрито для проведення перевірки. Нагадаємо, 10 жовтня у Києві на станції метро "Вокзальна" шукали вибухівку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію