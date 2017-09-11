CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві через повідомлення про мінування закрито станцію метро "Палац спорту" на Сирецько-Печерській лінії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві "замінували" станції метро "Палац спорту" і "Хрещатик"
Не працює вузол пересадки між "синьою" та "зеленою" гілками
Фото: pravda.com.ua
Крім того, не працює вузол пересадки між "синьою" та "зеленою" гілками метрополітену.
"Станцію "Палац спорту" і пересадку закрито на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування", - повідомила прес-служба столичної підземки.
Оновлення: Станом на 17:15 станція "Палац спорту" відкрита для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Тим часом ще один анонімний дзвінок надійшов з повідомленням про мінування станції "Хрещатик". Її, а також вузол пересадки закрито для проведення перевірки.
Нагадаємо, 10 жовтня у Києві на станції метро "Вокзальна" шукали вибухівку.
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09 11 2017 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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