У Києві замінять усі зупинки: замість них встановлять зупинкові комплекси

Найближчих два роки планують встановити близько 900 нових зупинок

У Києві протягом двох років планують замінити всі зупинки громадського транспорту.

Зазначається, що замість старих зупинок створять скляні зупинкові комплекси із тривожними кнопками, табло та вогнегасниками. Найближчих два роки планують встановити близько 900 нових зупинок, повідомляє "Сегодня" із посиланням на депутата Київради Дмитра Білоцерковця.

Це робитимуть за гроші інвестора, який повинен підтримувати зупинки в належному стані та ремонтувати їх за свій рахунок.

"Був проведений конкурс і визначено переможця, який облаштує близько 500 комплексів. Також буде проведено ще один конкурс – на встановлення близько 300 таких об’єктів", – розповів виданню Дмитро Білоцерківець.

До кінця року в Києві мають з’явитися 30 скляних зупинок. Вони будуть складатися з накриття і лавки, без торгового кіоску. Такі павільйони обійдуться місту майже 6 мільйонів гривень.

У кожній конструкції облаштують "кишеню" для схем маршруту транспорту і облаштують освітлення.