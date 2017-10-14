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У Києві заново намалювали графіті на Грушевського

Автор малюнків у цьому участі не брав
Громадський рух "Новий вогонь" намалював заново графіті, які були нанесені під час Євромайдану на фасад будівлі на вул. Грушевського, 4.
У Києві заново намалювали графіті на Грушевського Фото: facebook.com/0newfire

Фото графіті з'явилося у Facebook організації. Крім стилізованих зображень Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка, на фасаді будівлі з'явився напис "Новий вогонь" і логотип організації. Крім того, на вікні з'явився напис: "Тут був Майдан, і тут він буде вічно"

Напередодні організація заявила, що автор графіті Sociopath відмовився їх відновлювати і самоусунувся, тому вона зробить це сама.

"Новий вогонь" створив відомий активіст Дмитро Різниченко.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у  Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Учасники патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини. Тоді ж генеральний прокурор Юрій Луценко пригрозив власнику магазину, який замалював графіті, перевірками. Водночас активісти, які розгромили магазин, ніякої відповідальності не понесли.

У свою чергу міністр культури України в екслюзивному коментарі iPress.ua погодився, що акт правопорушення з боку активістів таки мав місце.

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14 10 2017 16:16
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