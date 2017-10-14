У Києві заново намалювали графіті на Грушевського
Фото графіті з'явилося у Facebook організації. Крім стилізованих зображень Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка, на фасаді будівлі з'явився напис "Новий вогонь" і логотип організації. Крім того, на вікні з'явився напис: "Тут був Майдан, і тут він буде вічно".
Напередодні організація заявила, що автор графіті Sociopath відмовився їх відновлювати і самоусунувся, тому вона зробить це сама.
"Новий вогонь" створив відомий активіст Дмитро Різниченко.
Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.
Учасники патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини. Тоді ж генеральний прокурор Юрій Луценко пригрозив власнику магазину, який замалював графіті, перевірками. Водночас активісти, які розгромили магазин, ніякої відповідальності не понесли.
У свою чергу міністр культури України в екслюзивному коментарі iPress.ua погодився, що акт правопорушення з боку активістів таки мав місце.
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