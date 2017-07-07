У Києві заочно судитимуть екс-офіцера Чорноморського флоту РФ за захоплення військових частин у Криму

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України закінчено спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього заступника командира 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації полковника Володимира Карпушенка.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, Карпушенко обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до державної зради та веденні агресивної війни проти України за попередньою змовою групою осіб.

У Генпрокуратурі зазначили, що слідчими зібрані беззаперечні докази, на підставі яких полковник Карпушенко обґрунтовано підозрюється у тому, що він у лютому-березні 2014 року безпосередньо організовував блокування та захоплення на території Криму підпорядкованими йому військовослужбовцями ЗС РФ військових частин Збройних сил України та Державної прикордонної служби України, а також схиляв військовослужбовців ЗСУ до вчинення державної зради, що призвело до тимчасової окупації території півострову Крим та інших тяжких наслідків.

Ці дії він вчинив за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами збройних сил РФ, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані щодо ведення агресивної війни проти України з метою зміни меж її території та державного кордону.

Обвинувальний акт стосовно Карпушенка передано до суду для заочного засудження.

Інкриміновані Карпушенку особливо тяжкі злочини передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура завершила заочне розслідування проти начальника берегових військ Чорноморського флоту Росії Олександра Острикова.