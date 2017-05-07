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У Києві зареєстровано понад 170 тис переселенців з Донбасу

Це найбільший показник в Україні
На сьогодні в Києві зареєстровано більше 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб у зв'язку з військовим конфліктом на Сході України.
У Києві зареєстровано понад 170 тис переселенців з Донбасу Фото: AFP

"Сьогодні в столиці зареєстровано більше 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб – це найбільший показник серед усіх міст країни. Серед них – 77,8 тисяч отримують пільги, 19 тисяч – мають пенсійне забезпечення", – заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє сайт міської влади.

Він додав, що наразі у Києві розробляють заходи для виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції переселенців.

Зокрема, це стосується вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що Польща прийняла понад 1,4 млн біженців з України, які покинули свої будинки через конфлікт на Донбасі.

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05 07 2017 14:59
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