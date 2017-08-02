У Києві заступник голови медустанови вимагав хабар за довідку про інвалідність
Правоохоронці затримали заступника директора Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Солом'янського району міста Києва під час одержання неправомірної вигоди.
"Зазначена особа вимагала від громадянина 800 доларів США за затвердження результатів комісії по підтвердженню діагнозу інвалідності та подальшого направлення матеріалів на проходження медико-соціальної експертної комісії", – повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Посадова особа затримана в порядку ст. 208 КПК України відразу після отримання неправомірної вигоди.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.
Тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, що в понеділок, 6 лютого, на отриманні 40 тисяч гривень хабара затримали посадовця відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА.
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