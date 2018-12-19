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У Києві засяяла головна ялинка країни

Ялинку запалили близько 19:15
На Софійській площі в Києві відбулась церемонія відкриття головної ялинки України.
У Києві засяяла головна ялинка країни Фото: Folk Ukraine

Святкування з нагоди відкриття ялинки почалося о 18.00, повідомляє "Громадське".

25-метрову ялинку прикрашають понад 1,5 тисячі іграшок та 3 кілометри гірлянд, деякі з яких мають форму кристалів.

Ялинку запалили близько 19:15 під оплески тисяч присутніх на Софіївській площі киян та гостей міста. Навколо ялинки встановили світлову ілюмінація.

Після запалення ялинки на площі очікується концерт: для гостей виступатимуть гурти НАОНІ Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids та RIYA. Хедлайнернером концерту стане гурт "СКАЙ".

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19 12 2018 21:21
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