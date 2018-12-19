CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Софійській площі в Києві відбулась церемонія відкриття головної ялинки України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві засяяла головна ялинка країни
Ялинку запалили близько 19:15
Фото: Folk Ukraine
Святкування з нагоди відкриття ялинки почалося о 18.00, повідомляє "Громадське".
25-метрову ялинку прикрашають понад 1,5 тисячі іграшок та 3 кілометри гірлянд, деякі з яких мають форму кристалів.
Ялинку запалили близько 19:15 під оплески тисяч присутніх на Софіївській площі киян та гостей міста. Навколо ялинки встановили світлову ілюмінація.
Після запалення ялинки на площі очікується концерт: для гостей виступатимуть гурти НАОНІ Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids та RIYA. Хедлайнернером концерту стане гурт "СКАЙ".
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19 12 2018 21:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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