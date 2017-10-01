У Києві затримали 67-річно пенсіонера, на рахунку якого 98 "замінувань"
"Тільки протягом однієї доби 67-річний киянин 16 разів дзвонив за номером "102" і повідомляв про загрозу вибуху в різних установах. На цей час уже встановлено, що з жовтня минулого року він зробив 106 викликів у поліцію і в 98 випадках "мінував" різні приміщення", - повідомляє сайт поліції.
Чоловік у скоєному зізнався. Правоохоронці з'ясували, що він зловживає алкогольними напоями і під впливом спиртного постійно дзвонить у поліцію та в інші установи. Чоловік також перебуває на обліку в соціотерапії і психоневрологічному диспансері.
Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в селищі Селезнівка Луганській області 11-річна дівчинка отримала поранення, потрапивши в мінну пастку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: