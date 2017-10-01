У Києві затримали 67-річно пенсіонера, на рахунку якого 98 "замінувань"

У Святошинському районі Києва затримали 67-річного чоловіка, який 98 разів "мінував" різноманітні приміщення.

"Тільки протягом однієї доби 67-річний киянин 16 разів дзвонив за номером "102" і повідомляв про загрозу вибуху в різних установах. На цей час уже встановлено, що з жовтня минулого року він зробив 106 викликів у поліцію і в 98 випадках "мінував" різні приміщення", - повідомляє сайт поліції.

Чоловік у скоєному зізнався. Правоохоронці з'ясували, що він зловживає алкогольними напоями і під впливом спиртного постійно дзвонить у поліцію та в інші установи. Чоловік також перебуває на обліку в соціотерапії і психоневрологічному диспансері.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в селищі Селезнівка Луганській області 11-річна дівчинка отримала поранення, потрапивши в мінну пастку.