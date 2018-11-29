У Києві затримали адвоката, який намагався дати прокурору $30 тис. хабара
Відзначають, що за таку суму адвокат розраховував схилити прокурора змінити обвинувачення і призначити менш суворе покарання двом обвинуваченим за ст. 149 КК України (торгівля людьми).
"Операція з викриття та затримання зловмисника тривала понад місяць, її проводили під процесуальним керівництвом прокуратури Києва слідчі СУ ГУ Нацполіції в м. Києві", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Адвоката затримали за ст. 208 КПК України після передачі грошей прокурору. Зараз готуються матеріали для оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (надання неправомірної вигоди посадовій особі).
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва усунув до 16 січня 2019 року з посади старшого слідчого Генеральної прокуратури. Його підозрюється у вимаганні $50 тисяч хабара.
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