У Києві затримали адвоката, який за 100 тисяч гривень обіцяв "вирішити питання" в суді, - СБУ Адвоката затримали під час отримання другої частини обумовленої суми

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який за сто тисяч гривень гарантував представникам комерційної структури винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.

Фото: rbc.ua

Правоохоронці задокументували отримання адвокатом першої частини хабара у розмірі сімдесят тисяч гривень, повідомляється на сайті СБУ. Зловмисника затримали на вулиці під час передачі решти суми, зазначається в повідомленні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - Шахрайство, вчинене у великих розмірах. Слідчі дії у справі тривають. Нагадаємо, напередодні правоохоронці затримали за хабарництво одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції.

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