CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який за сто тисяч гривень гарантував представникам комерційної структури винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві затримали адвоката, який за 100 тисяч гривень обіцяв "вирішити питання" в суді, - СБУ
Адвоката затримали під час отримання другої частини обумовленої суми
Фото: rbc.ua
Правоохоронці задокументували отримання адвокатом першої частини хабара у розмірі сімдесят тисяч гривень, повідомляється на сайті СБУ.
Зловмисника затримали на вулиці під час передачі решти суми, зазначається в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - Шахрайство, вчинене у великих розмірах.
Слідчі дії у справі тривають.
Нагадаємо, напередодні правоохоронці затримали за хабарництво одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції.
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