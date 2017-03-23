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У Києві затримали адвоката, який за 100 тисяч гривень обіцяв "вирішити питання" в суді, - СБУ

Адвоката затримали під час отримання другої частини обумовленої суми
У Києві співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який за сто тисяч гривень гарантував представникам комерційної структури винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.
У Києві затримали адвоката, який за 100 тисяч гривень обіцяв "вирішити питання" в суді, - СБУ Фото: rbc.ua

Правоохоронці задокументували отримання адвокатом першої частини хабара у розмірі сімдесят тисяч гривень, повідомляється на сайті СБУ.

Зловмисника затримали на вулиці під час передачі решти суми, зазначається в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - Шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Слідчі дії у справі тривають.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці затримали за хабарництво одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції.

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23 03 2017 22:14
ТЕГИ: СБУ, хабар, суд
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