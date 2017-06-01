У Києві затримали банду в складі 29 осіб, яка нападала на інтернет-клуби
"Вчора ввечері у Дніпровському районі працівники столичного карного розшуку спільно із спецпризначенцями на "гарячому" затримали цих правопорушників, які знову здійснили напад на гральний заклад", - сказав голова Національної поліції України Вадим Троян, пише УНІАН.
За його словами, цього разу нападники увірвалися до приміщення ігрового центру, розташованого по вулиці Андрія Малишка.
"Погрожуючи предметами, схожими на зброю, сокирою та газовими балончиками, вони наказали персоналу та всім присутнім лягти на підлогу. А потім відібрали у відвідувачів гроші, мобільні телефони, особисті речі та наостанок розбили десять одиниць комп'ютерної техніки, яка належала вказаному закладу", - зазначив Троян.
Під час проведення спецоперації всі учасники розбійного нападу були затримані правоохоронцями. Викрадені речі, сокира та інші предмети вилучені. Зброя направлена на проведення експертного дослідження.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони доставлені до Дніпровського управління поліції ГУНП в Києві. Вирішується питання щодо обрання для них запобіжного заходу.
Як встановили поліцейські, до складу організованого угруповання входило майже 30 осіб. Всі вони наразі перевіряються на причетність до вчинення подібних правопорушень на території Києва.
"Є всі підстави вважати, що на рахунку підозрюваних вже майже два десятки злочинних епізодів, які вони скоїли у різних районах столиці", - йдеться в повідомленні. Досудове розслідування триває.
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