У Києві затримали брата Саакашвілі та готують його до депортації

Саакашвілі зазначив, що його брат – юрист і мав посвідку про проживання в Україні

Представники МВС затримали брата екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Давида.

"Сьогодні на світанку 8 представників МВС Авакова затримали мого брата Давида Саакашвілі, коли він виходив з дому в Києві й вивезли в невідомому напрямку", - повідомляє сам Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

Саакашвілі зазначив, що його брат – юрист і мав посвідку про проживання в Україні.

"Одночасно вчора на прикордонні пункти всього Західного кордону надіслали мобільні групи з Києва, тому що не довіряють місцевим прикордонникам. Завдання мобільних груп, в які в тому числі входять представники колишнього Беркута, не дати мені пройти та забрати паспорт. Ну що ж, зустрінемося на кордоні", - додав політик.

Разом з тим, радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива в ефірі каналу "112 Україна" заявив, що брата Саакашвілі Давида затримали за порушення режиму перебування в Україні.

"Міграційна служба й поліція затримали його й готують до депортації", - сказав Кива.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк офіційно відмовився надати народному депутату, члену партії Рух нових сил Юрію Дерев'янку копію листа Генеральної прокуратури України, на підставі якого Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства.

Сам Саакашвілі заявив, що має намір оскаржити рішення позбавлення його українського громадянства в Європейському суді з прав людини.