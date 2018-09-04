У Києві затримали чоловіка, який із пістолета стріляв по вікнах будинків

Інцидент стався у Солом’янському районі столиці, під час події ніхто не постраждав

У Києві поліція затримала чоловіка, який стріляв по вікнах будинків.

У суботу, 7 квітня, до поліції звернулася жителька району та розповіла, що вікно її квартири по вулиці Митрополита Липківського пошкоджено кулею. А за кілька хвилин аналогічне повідомлення надійшло від мешканки сусіднього будинку, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Правоохоронці оглянули обидва помешкання. У вікнах квартир виявили отвори, попередньо, від пострілу з пістолета. Експерти вилучили звідти дві кулі. Встановлено, що постріл було здійснено з вікна квартири, яка розташована навпроти будинків потерпілих.

Особу чоловіка, який стріляв, встановили. Правопорушника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку квартири підозрюваного вилучили пістолет, набої до нього та стріляну гільзу.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції внесено відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Печерському районі столиці на вулиці Верхній невідомі побили іноземця, його з забоями тіла доправлено до лікарні. Зі слів свідків, було чути постріли. Однак попередньо встановлено, що вогнепальних поранень ніхто не отримав.