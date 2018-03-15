У Києві затримали чоловіка, який кинув гранату в поліцейських

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який у ніч на 15 березня у Деснянському районі кинув гранату в поліцейських

Про це повідомляє у Facebook прес-служба прокуратури Києва.

Зловмиснику, який намагався підірвати патрульних поліцейських, оголосили підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України (замах на вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків). Йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

У прокуратурі зазначили, що двоє працівників патрульної поліції під час чергування зупинили на вулиці перехожого, який поводився підозріло. Під час перевірки документів та поверхового огляду у чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну. Щоб уникнути затримання, чоловік вихопив із кишені гранату та кинув під ноги патрульним. Граната вибухнула, правоохоронцям вдалося уникнути поранення лише завдяки швидкому реагуванню. Вибух пошкодив службовий автомобіль поліції.

Зловмисника, який виявився місцевим мешканцем, 1988 року народження, затримали на місці події. У нього також вилучили саморобний ніж і пістолет, які відправили на експертизу.

Нагадаємо, що в Київській області правоохоронці затримали фермера, у якого вилучили вибухові пристрої і марихуану.