У Києві затримали чоловіка, який погрожував Уляні Супрун
У поліції повідомили, що чоловік телефонував на урядову лінію таі вимагав відставки Супрун, погрожуючи їй. Також, чоловіка підозрюють у вимаганні, пише NV.ua.
"Сьогодні оперативники Дарницького поліції затримали чоловіка при отриманні посилки, в якій було 100 тис. грн: таку суму він вимагав у власників АЗС, при цьому в разі відмови - погрожував влаштувати вибух", - повідомили в поліції.
Відомості про подію слідчі Голосіївського управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК України та ст. 189 КК України (вимагання).
Раніше повідомлялося, що виконуєвачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун пропонували хабар за надання мамографа від міжнародних донорів у міську лікарню Вишневого (Київська область).
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