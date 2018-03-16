У Києві затримали чоловіка, який повідомив про "замінування" Ради

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про "замінування" будівлі Верховної Ради.

У чергову частину Печерського управління поліції зателефонував чоловік з повідомленням про вибух, який мав відбутися в будівлі парламенту. На місце виїхали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи і рятувальники. Після перевірки об'єкта ніяких підозрілих предметів або вибухових речовин виявлено не було, повідомляє сайт столичної поліції.

Незабаром поліція встановила місце, звідки надійшов виклик.

"Співробітники карного розшуку головкому поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки з'ясували, що дзвонили зі службового телефону, а дзвонила в поліцію людина, яка користувалася цим номером по роботі. Він - уродженець Донецької області, 1983 року народження, який останнім часом жив у столиці. на момент дзвінка він перебував у стані алкогольного сп'яніння, а свій вчинок пояснив тим, що нібито хотів поділитися важливою інформацією", - розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва засудив громадянина Молдови до трьох років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про мінування центрального залізничного вокзалу Києва в липні 2017 року.