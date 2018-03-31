У Києві затримали чоловіка з бойовою гранатою і пістолетом

Увечері 30 березня в Дніпровському районі Києва затримали п’яного чоловіка, в якого знайшли гранату і травматичний пістолет.

Правоохоронцям надійшов виклик про те, що на бульварі Перова біля автомобіля BMW перебуває нетверезий чоловік і чіпляється до людей. При огляді в нього в кишенях куртки виявили предмет, схожий на гранату Ф-1, і травматичний пістолет зі "збитими номерами", повідомляє прес-центр столичної поліції.

Згідно із попереднім висновком вибухотехніків, вилучена граната є бойовою, усі предмети відправили на дослідження.

Зловмисником виявився житель Київської області, 1978 року народження. Його затримали, кримінальне провадження розпочали за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі СБУ заблокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів, які надходили з району проведення АТО.