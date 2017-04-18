НОВИНИОперативники Управління захисту економіки Національної поліції спільно з прокуратурою Криму затримали на хабарі старшого інспектора одного з райвідділів столиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Столичного держвиконавця затримали на хабарі у 90 тисяч гривень
Щоб не брати гроші в руки, попросив перерахувати їх на банківську картку
Фото: npu.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції України.
Правоохоронці встановили, що державний виконавець вимагав 90 тис. грн від директора комерційної структури. За вказану суму пообіцяв зняти арешт з банківських рахунків товариства. Щоб не брати гроші в руки, попросив перерахувати їх на банківську картку.
Підозрюваного затримали в службовому кабінеті у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем. Нині правоохоронці проводять санкціонований обшук.
Нагадаємо, слідчого одного з районних управлінь поліції Києва затримали на хабарі у 100 тисяч гривень.
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