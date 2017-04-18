Столичного держвиконавця затримали на хабарі у 90 тисяч гривень

Щоб не брати гроші в руки, попросив перерахувати їх на банківську картку

Оперативники Управління захисту економіки Національної поліції спільно з прокуратурою Криму затримали на хабарі старшого інспектора одного з райвідділів столиці.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

Правоохоронці встановили, що державний виконавець вимагав 90 тис. грн від директора комерційної структури. За вказану суму пообіцяв зняти арешт з банківських рахунків товариства. Щоб не брати гроші в руки, попросив перерахувати їх на банківську картку.

Підозрюваного затримали в службовому кабінеті у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем. Нині правоохоронці проводять санкціонований обшук.