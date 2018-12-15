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У Києві затримали двох чоловіків, які йшли на Об’єднавчий собор зі зброєю, - Крищенко

Їх доправили до територіального відділення поліції
У центрі Києва правоохоронці затримали двох осіб з небезпечними предметами.
У Києві затримали двох чоловіків, які йшли на Об’єднавчий собор зі зброєю, - Крищенко Фото: соцмережі

"Ми затримали двох осіб, у одного був великий ніж, в іншого - нунчаки. Ми доставили їх до територіального відділення поліції і будемо розбиратися, навіщо вони прийшли на такий захід з цими небезпечними предметами", - повідомив начальник ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко в ефірі теленанала "Прямий", інформує "Інтерфакс-Україна".

Правоохоронці заздалегідь готувалися до проведення Об'єднавчого собору з 12 грудня: наразі посилено  наряди поліцейських біля Софії Київської, Андріївської церкви, Києво-Печерської Лаври, на Михайлівській площі, додав він.

Також працює поліції діалогу.

Усі культові споруди перебувають під контролем і поліція готова забезпечити їх безпеку, заявив Крищенко.

Додамо, на Софійській площі в Києві розпочалася спільна молитва за автокефалію Української церкви.

 
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15 12 2018 13:04
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