У Києві затримали двох чоловіків, які йшли на Об’єднавчий собор зі зброєю, - Крищенко
"Ми затримали двох осіб, у одного був великий ніж, в іншого - нунчаки. Ми доставили їх до територіального відділення поліції і будемо розбиратися, навіщо вони прийшли на такий захід з цими небезпечними предметами", - повідомив начальник ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко в ефірі теленанала "Прямий", інформує "Інтерфакс-Україна".
Правоохоронці заздалегідь готувалися до проведення Об'єднавчого собору з 12 грудня: наразі посилено наряди поліцейських біля Софії Київської, Андріївської церкви, Києво-Печерської Лаври, на Михайлівській площі, додав він.
Також працює поліції діалогу.
Усі культові споруди перебувають під контролем і поліція готова забезпечити їх безпеку, заявив Крищенко.
Додамо, на Софійській площі в Києві розпочалася спільна молитва за автокефалію Української церкви.
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