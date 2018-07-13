У Києві затримали групу наркоторговців з опіатом на 2,5 млн грн.

"63-річний житель Черкаської області разом з дружиною організували групу, яка збувала опій. В даний час правоохоронці мають підтвердження про трьох киян, які були співучасниками подружньої пари. Організатори залишали товар в схованках на кордоні Київської та Черкаської областей, а після отримання грошей на банківські рахунки повідомляли місце знаходження закладки. Київські учасники угруповання збував ацетильований опій", – повідомили в прес-службі поліції Києва.

Зазначається, що після проведення п'яти оперативних закупівель, працівники підрозділу із залученням спецназу, кінологів та інших поліцейських служб провели одночасне затримання членів злочинної групи в Києві та Черкаській області.

"Під час санкціонованих обшуків у домоволодіннях зловмисників працівники поліції вилучили близько 2,5 літрів концентрату опію, понад 100 кубів опію ацетильованого та 200 набоїв різного калібру, велика кількість телефонних та банківських карток та інші докази злочинної діяльності наркоугруповання. За цінами "чорного ринку", роздрібна вартість всіх вилучених наркотиків може досягати понад 2,5 мільйона гривень", – додали в поліції.



Фото: Нацполіція

У відомстві додали, що правоохоронці затримали п'ятьох членів злочинного угруповання. Організаторів заарештували з правом внесення застави, а трьом іншим наркоділкам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Фото: Нацполіція

Всім фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.



Фото: Нацполіція