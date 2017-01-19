У Києві затримали грузинського добровольця АТО за підозрою у вбивстві в Росії
За клопотанням прокуратури суд Києва 17 січня присудив підозрюваному Гії Церцвадзе тримання під вартою протягом 40 діб, до отримання від Росії запиту на його видачу, повідомила у Facebook його адвокат Ксенія Проконова.
Проконова зазначила, що таким чином стосовно її підзахисного здійснюється політичне переслідування з боку Росії і версія з вбивством просто сфабрикована.
Вона додала, що депутат Верховної Ради В'ячеслав Костянтинівський готовий взяти Церцвадзе на поруки.
Добровольця затримали 15 січня в аеропорту "Київ" (Жуляни), оскільки він перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з боку Росії.
"Ми, звісно, будемо оскаржувати це рішення. За ці 40 днів має пройти екстрадиційна перевірка, наші органи повинні провести перевірку всіх обставин, які заважають його видачі, наше завдання - показати, що такі обставини є", – заявила адвокат.
Нагадаємо, що на Маріупольському напрямку затримано громадянина Російської Федерації, який є бойовиком одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО.
Згодом затриманий бойовик Росії повідомив, що полком, в якому він служив на окупованому Донбасі, керували кадрові російські офіцери.
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