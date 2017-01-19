Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Києві затримали грузинського добровольця АТО за підозрою у вбивстві в Росії

Добровольця затримали 15 січня в аеропорту "Київ" (Жуляни)
Солом'янський райсуд Києва заарештував грузина, який воював добровольцем на боці сил антитерористичної операції, за підозрою у вбивстві на території Росії.
У Києві затримали грузинського добровольця АТО за підозрою у вбивстві в Росії Гії Церцвадзе. Фото: tribun.com.ua

За клопотанням прокуратури суд Києва 17 січня присудив підозрюваному Гії Церцвадзе тримання під вартою протягом 40 діб, до отримання від Росії запиту на його видачу, повідомила у Facebook його адвокат Ксенія Проконова.

Проконова зазначила, що таким чином стосовно її підзахисного здійснюється політичне переслідування з боку Росії і версія з вбивством просто сфабрикована.

Вона додала, що депутат Верховної Ради В'ячеслав Костянтинівський готовий взяти Церцвадзе на поруки.

Добровольця затримали 15 січня в аеропорту "Київ" (Жуляни), оскільки він перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з боку Росії.

"Ми, звісно, будемо оскаржувати це рішення. За ці 40 днів має пройти екстрадиційна перевірка, наші органи повинні провести перевірку всіх обставин, які заважають його видачі, наше завдання - показати, що такі обставини є", – заявила адвокат.

Нагадаємо, що на Маріупольському напрямку затримано громадянина Російської Федерації, який є бойовиком одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО.

Згодом затриманий бойовик Росії повідомив, що полком, в якому він служив на окупованому Донбасі, керували кадрові російські офіцери.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 01 2017 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat