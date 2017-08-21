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У Києві затримали іноземця-дигера, який гуляв тунелем метро

Чоловік вирішив пройтися між станціями метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності"
Правоохоронці затримали молодого чоловіка, який вирішив прогулятись тунелем київського метро.
У Києві затримали іноземця-дигера, який гуляв тунелем метро Фото: ru.wikipedia.org

Інцидент стався ввечері між станціями метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", повідомляє сайт Поліції Києва.

"Чоловік, нехтуючи правилами користування та безпекою поводження в метрополітені, проник у тунель. Такі дії порушника наражали його на небезпеку та могли привести до збою у роботі столичного метро", - йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився громадянин іншої держави, 1990 року народження. Чоловік пояснив, що намагався проникнути до підземних споруд метро, бо займається дигерством. Відносно нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство).

Іноземцю загрожує штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, що в київському метро близько 00:30 ночі 22 червня на червоній гілці загинув зачепер, що їхав на даху поїзда.

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21 08 2017 10:17
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