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У Києві затримали інспектора Лук’янівського СІЗО, який проносив наркотики до в’язниці

Інспектору загрожує до десяти років в'язниці
У прокуратурі Києва заявили, що затримали працівника державної установи "Київський слідчий ізолятор" на пропускному пункті в’язниці і вилучили у нього наркотичні речовини.
У Києві затримали інспектора Лук’янівського СІЗО, який проносив наркотики до в’язниці Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Під час поверхневого огляду у нього виявлено та вилучено канабіс, який було розфасовано у пачки з-під цигарок, та метадон у таблетках", - заявили в прокуратурі.

Суд помістив підозрюваного під варту. Наразі працівникові слідчого ізолятора повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут чи передача наркотичних речовин у місця позбавлення волі), що карається позбавленням волі від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.


Фото: kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, зниклого із Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві в'язня знайшли в підвалі будівлі СІЗО.

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05 11 2018 14:37
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