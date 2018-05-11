У Києві затримали інспектора Лук’янівського СІЗО, який проносив наркотики до в’язниці Інспектору загрожує до десяти років в'язниці

У прокуратурі Києва заявили, що затримали працівника державної установи "Київський слідчий ізолятор" на пропускному пункті в’язниці і вилучили у нього наркотичні речовини.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Під час поверхневого огляду у нього виявлено та вилучено канабіс, який було розфасовано у пачки з-під цигарок, та метадон у таблетках", - заявили в прокуратурі. Суд помістив підозрюваного під варту. Наразі працівникові слідчого ізолятора повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут чи передача наркотичних речовин у місця позбавлення волі), що карається позбавленням волі від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Фото: kyiv.gp.gov.ua Нагадаємо, зниклого із Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві в'язня знайшли в підвалі будівлі СІЗО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію